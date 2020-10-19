翹軍｜保持谷戰最高獨贏派彩紀錄 周中又有機會放冷箭

上季6月3日谷草第四場賽事，容天鵬馬房「翹軍」以獨贏284倍掄元，創谷戰同一派彩歷來最高紀錄。

這匹七歲自購馬上季爆大冷前八次上陣，最佳名次僅為第八名，其餘七次均屬雙位數名次。

「翹軍」於6月初爆冷一役，在港首次戴眼罩出戰，即在蘇狄雄胯下後上擊敗一面倒大熱門「青心星」。

當時幕後指「翹軍」上季爆大冷取勝是意外驚喜，加眼罩只是嘗試性質，馬兒之前落腳不快，而且情緒不太集中，因此希望戴眼罩能有幫助，結果卻大幅進步。

「翹軍」現時健康終於回穩，加上評分下調不少，即使爆冷後加分亦不過評52分。

周三（21日）繼續角逐四班1200米，同場對手實力一般，容廐全晚獨出此駒，鬥志必堅。

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