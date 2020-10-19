姚本輝｜海洋公園一族跑法均速 百寶袋強在有個巴西波

姚本輝剛周日（18日）憑「海島材子」取得季內第七場頭馬，清一色於沙田日賽勝出。

周三（21日）谷草賽事，姚本輝行精兵制，只派三駒上陣，或可借勢打破谷戰僵局。

其中，第二場「百寶袋」首度由波健士壓陣，本身服役至今15戰只獲一次上名，演出令人感到失望。

姚本輝表示此駒父系「海洋公園」，在港並非一個太成功的種氏。

他謂此駒跑法均速，缺乏爆發力，跑谷草中長途應該合適。

森巴好手波健士近三次騎姚廐馬，先後贏出田草「胆大威猛」及「海島材子」，給「百寶袋」帶來正能量，值得關注。

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