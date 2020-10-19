谷中夜馬｜上周三食白果斷纜 方嘉柏偕雙節棍捲土重來

暫列練馬師榜榜首的方嘉柏，上周三（14日）夜賽失利，未有頭馬交出。

周三（21日）晚他將派出六匹馬參戰，當中有不少季內曾交出好表現再出，今次大有機會幫練者再度爭取頭馬。

新勝馬「飛雲騅」上仗出戰1650米，在蔡明紹胯下沿途慢放，輕鬆以一個多馬位贏馬。

此駒1650米首本路程，同程出賽十次取得四冠一亞一季，上名率高達六成，今仗繼續角逐此程，當然值得再留意。

四班1650米「雙節棍」今季由五班開始起步，經過一場熱身後，上場角逐增程角逐1600米，末段造出23.04秒全組最快時間，後上贏馬。

今仗雖然回歸四班，但馬匹進步當中，加上輕磅，如能交出上仗末段的強勁追勢，爭勝主之一。

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