文家良馬房｜支持本地製造 小鳥在陳嘉熙胯下減磅起飛

文家良支持本地騎師，近次賽事幾乎清一色用上他們，為旗下出賽馬壓陣。

周三（21日）設有八場谷中夜賽，文廐出馬七匹，除「喜又盈」配波健士外，餘駒均由華將策騎，當中包括分別打王牌和有出賽優先權的「小鳥敖翔」和「善傳千里」。

「小鳥敖翔」和「善傳千里」分戰三班和四班1000米，騎師依次是陳嘉熙和楊明綸，前駒有七磅讓磅。

「小鳥敖翔」馬主曾以「小島怡情」（已退役）支持文廐，並在谷草取得三捷，至於前駒上季全線守齋，最終由姚廐過檔文廐，情況可以理解。

「小鳥敖翔」近兩捷均在谷中1000米，其中包括對上一次取勝於C跑道評78分。

如今以75分出賽C欄同班同程，配陳嘉熙實際負121磅，本身距上賽已個多月時間，右前腿不良於行已解決，轉廐初出做足準備工夫，戰意完全不需懷疑。

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