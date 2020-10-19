賽事報名｜沙田日馬跑周六齋草 高大威猛顯心星冤家路窄

沙田日馬今周跑周六非周日，全草地進行，亦是10月份最後一次跑日馬，兼季內首度周末跑馬。

周末（24日）十場田草日賽，出馬眾多，採用C跑道，頭場開跑時間是下午1時正。

韋達旗下見習騎師周俊樂周三（21日）繼續停賽，將於周六復出參賽，座騎必多。

停賽騎師當天有史卓豐、何澤堯及蔡明紹，另有賀銘年由下周三（28日）開始停賽兩天。

這次沙田日馬所有特別彩池均沒有多寶。

第四班1000米剛好14駒報名全列正選，沒有後備馬，至於四班1800米共13駒報名，將是周末唯一出馬不足場次。

全日焦點是二班1400米，同程新勝馬「高大威猛」，將要接受方廐四歲新貴「顯心星」挑戰。

此兩駒分別跨季近四戰及近三戰全勝，各有千秋，屆時各有可能把對手擊倒以延續勝勢。

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