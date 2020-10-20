波健士｜最近猛向姚本輝建功 當旺公司騎師玩轉百寶袋

公司騎師波健士在9月9日谷戰尾場策騎姚廐「同盟力量」搏失後，便無再策騎姚廐馬上陣。

直至10月11日田草賽事，騎練二人才破冰，結果當日波健士憑「胆大威猛」首度與姚本輝攜手贏馬。

重修舊好後，他們剛周日（18日）憑「海島材子」增添一Win，明晚（21日）谷戰再有「百寶袋」合作，隨時借勢添食。

第二場五班1650米「百寶袋」，今季跑過三仗後力度顯著增強，狀態提升。

廐侶「海島材子」上仗配黃俊跑第四輸近，再出換上波健士即打開勝門。

「百寶袋」情況相近，同樣由黃俊輸近後，改由這位巴西騎師主轡，演出令人期待。

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