馬匹評分調整｜金鎗六十評127分 升至全港第三位

昨日（18日）沙田十場賽事順利完成，馬會隨即於今日（19日）公佈各駒評分調整。

全日加分最多兩駒，「海島材子」在田草1600米輕勝2.25馬位，賽後被加8分，現評50分，仍可留在四班角逐。

至於「多多寶驥」在泥地1200米大勝開齋，加8分後升至53分，同樣可留在四班角逐。

而兩場焦點賽事，沙田錦標及精英碗頭馬「金鎗六十」及「有理共想」，分別被加7分及6分。

「金鎗六十」現評127分，與「爭分奪秒」及「跳出香港」並列全港馬匹排行榜第三位。

而首兩位分別為馬王級之「美麗傳承」及「時時精綵」。

至於「有理共想」則為119分，看來兩駒有望代表香港出戰12月之國際賽。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199