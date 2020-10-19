新馬評分｜蕭家新增大賽棋子 柏林探戈站在90分起跑線

馬會早前公佈一批E系列新進口馬評分，當中有不少賽駒來港前在分級賽有好成績。

隸屬東廐現評90分的三歲英國自購馬「柏林探戈」（Berlin Tango），馬主為蕭百君。

此駒來港前在英國跑過七場，取得兩冠一亞三季佳績。

其中一仗在金頓馬場出爭三級賽1999米經典預賽錦標，以強勁姿態後上掄元，跑第二的「致勝一擊」其後出戰二級賽獲狄嘉錦標順利補中。

以本身賽績計，「柏林探戈」應是一匹長途好手，如進度理想的話，有力為馬主在本港各項長途大賽爭取好成績。

由資深馬主陳聖澤持有的「倬躍錦標」（Conqueror），獲評85分在港起步。

這匹希斯馬房四歲自購馬在澳洲出賽12次，共獲兩冠四亞一季，當中包括兩勝1400米。

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