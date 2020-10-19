馬匹退役｜賢廐四捷短途賽駒 友享友賞於從化除名

馬會今午（19日）公佈，姚廐「友好日子」及賢廐「友享友賞」退役。

「友好日子」為五歲英國自購馬，在港服役八戰獲四亞一季。

此駒競賽生涯飽受傷病困擾，右前腿及右前足底趾均曾受傷，並於2019年9月24日試閘後首次流鼻血。

「友好日子」於周六（17日）由賀銘年出試谷閘，結果再度流鼻血，根據馬會新規例須即時退役。

至於「友享友賞」則獲得四捷，近三季均於谷草1200米交出頭馬。

這匹七歲馬自4月15日一戰落敗後再無出賽，5月被發現左前腿懸韌帶內側分支受傷。

「友享友賞」自10月14日於從化飛機場踱步後，已無再晨課露面，延至今日告別綠茵場。

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