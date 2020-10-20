軒轅又牽｜縮程至最短途 丁冠豪：跑1200米末段呼吸不順

練馬師丁冠豪於明晚（21日）快活谷賽事只安排三駒上陣，以近績而論，角逐第四場四班1000米的「軒轅又牽」最值得留意。

這匹質新馬上仗跑1200米，僅不敵突然神勇的「股票傳奇」屈居亞席。

今次練者安排此駒縮程作賽，原來有特別原因，且看能否乘勇打開勝利之門。

丁冠豪受訪時表示：「『軒轅又牽』前速一向銳利，上仗角逐1200米，早段基本上不需刻意推騎已能走在前列。」

「因此就算今仗縮程角逐1000米，我仍相信可以採取主動。」

「馬兒跑1200米到末段時，往往出現輕微呼吸不暢順的問題，跑少200米應有機會改善。」

「論馬正在進步，狀態漸入佳境，希望今仗能交出好成績。」

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