快活谷賽事｜跑馬從來冇包贏 落敗最熱門翌仗表現靚到絕

近四次賽事例有上仗大熱上名馬再出即贏，賽績印證部署及決心。

剛周日（18日）田戰只得兩匹同類分子，結果「雄龍」和「美麗多多」皆順利取勝。

周三（21日）谷戰，上賽大熱入位馬有三匹，分別是第二場「明德之星」、第五場「日日靚」及第八場「路路之星」。

第二場五班1650米「明德之星」，今季兩戰皆屈居亞軍，連跑後狀態無走樣，本身轉羅廐後未交代，幕後誓必拼贏才肯罷休。

第五場四班1650米「日日靚」，兩戰同程獲一冠一季，路程首本，續由薛恩執韁，人馬可望借勢補中。

第八場三班1200米「路路之星」，上仗升班照樣捧成大熱門，可惜姍姍來遲只得第二。

今仗雖初跑谷草，不過此駒曾於去年試1200米谷閘掄元，轉場加程有望收復前失。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199