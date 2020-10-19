霍利時｜打王牌響起出擊訊號 大嚿飯勝感冀凱旋而歸

南非練馬師霍利時在前次谷戰憑「爪皇轟天」贏馬開齋，上周三又有「戰熊三千」贏馬，可見馬房攻勢集中於谷草。

觀乎以上兩駒皆有王牌在身，本周三（21日）谷戰練者替「勝感」及「凱旋來」出王牌，料屬馬房出擊重心。

頭場「勝感」今季兩次上陣跑谷草，分別排12及11檔起步，不利形勢下仍敗不脫節，上仗亦只輸三身位而已。

這匹五歲自購馬為逾1300磅的大馬，熱身兩仗後對提升狀態幫助甚大。

目前「勝感」跌至新低的53分，今場排4檔大幅轉好，繼續角逐1200米有望於低位反彈。

尾場「凱旋來」今季兩次上陣雖然演出一般，不過睇番此駒唯一頭馬，正是出王牌跑三班谷草1200米所得，今仗再作相同部署。

而且上場於田草初戴眼罩，應已為今仗作好準備，事關時廐近期已先後有「晴朗拍檔」及「金鷹翱翔」加眼罩後翌仗上名，回師谷草提防回復表現。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199