快活谷專業系列｜谷草七捷現役翹楚 實力飛駒使出真功夫

每逢谷中跑馬，例有被喻為地膽、地頭蟲、山寨王或谷戰專家的賽駒空群而出，形成一個快活谷專業戰圈。

以明晚（21日）八場谷中賽事為例，幾乎每場都有專家級馬匹亮相，當中又以第六場「實力飛駒」（蘇保羅馬房）最受關注，須知牠已七勝谷戰，賽績傲視同群。

累積七勝谷戰甚至以上而仍在服役的馬匹，「實力飛駒」是絕無僅有的個案，幕後當想助牠贏馬光榮引退。

現年八歲的「實力飛駒」與時間競賽，至今七捷俱於谷草1000米錄得，同程累積21戰七冠四亞，本身從未在其他曾跑途程上名，堪稱馬有馬性。

此駒近兩次取勝皆由今次出賽騎師黃俊經手，本身現評73分比最近一次贏馬低13分，形勢上已有較大的進取空間，陣上可望及時搶出，從而爭取最佳成績。

同晚第三場「奇真」、第四場「好甜橙」及第五場「永益善」，分戰四班一哩、四班1000米及四班一哩。

牠們在各自所跑路程，同樣累積四捷，性能良好。

當中，「奇真」及「永益善」都未贏過其他途程，今次操足而戰，各有機會跑獲佳績。

今期谷草路程專家

場次 馬匹 曾勝谷戰

一 幸運大兄 兩次

二 堅離地 三次

塑料喜 三次

三 奇真 四次

四 好甜橙 四次

五 永益善 四次

六 實力飛駒 七次

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