谷戰數據｜跑1200米食住莫雷拉 潘頓開場領唱南莊之歌

潘頓與莫雷拉這兩位冠軍級騎師，就如上世紀80年代本地兩大男歌星譚詠麟及張國榮般，各自風靡萬千粉絲。

周三（21日）谷草夜賽，捧潘頓還是莫雷拉好？看過下列數據，可能會為大家帶來一些啟示。

現時谷草有四個路程，分別為1000米、1200米、1650米及1800米。

今季以1200米舉行過十八次最多，數據最有參考價值。

潘頓季內同程十六戰，成績五冠一亞兩季，勝出率31%、上名率50%。

反觀莫雷拉十五戰同程，成績一冠一亞兩季，勝出率6%、上名率26%。

所以今季谷草1200米，捧潘頓肯定較雷神更有保證。

周三共有兩場1200米賽事舉行，頭場四班賽潘頓策「南莊之歌」，此駒同程有一亞一季支持，至於雷神座騎「安旋」則為服役初出馬。

尾場三班賽潘頓策「高明駿將」，此駒同程一戰一季，至於雷神所策的「凱旋來」更曾於此程建功。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199