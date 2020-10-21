快活谷專業系列｜時間最誠實 南莊之歌鴻圖巨星以快打慢

谷中明晚（21日）谷草上演八場賽事，有不少路程專家列陣，部份更具爭勝實力，值得關注。

牠們的共通點是本身於所跑途程曾造的最快時間，統統冠絕今場所有對手，反映本身確有過人之處。

當中，在第一場四班1200米，「南莊之歌」季內經過兩場熱身後，上仗沿途留後跑，末段以全場第二快時間22秒46後上入Q。

預計今次形勢跟上仗差不多，只要此駒跑出上賽水準，大有機會補中，以取得本身首場頭馬。

第七場三班1650米，「鴻圖巨星」同程跑過11次共獲一冠兩亞三季，上名率超過五成。

此駒今仗續由人馬合拍的雷神策騎，加上排檔理想（1檔），有望勝回一仗。

今次谷戰各場路程最快時間賽駒

場次 馬匹 路程 時間

一 南莊之歌 1200米 1分09秒56

二 爪皇烈焰 1650米 1分39秒50

三 龍船 1650米 1分39秒18

四 好甜橙 1000米 56秒73

萬眾之力 1000米 56秒73

五 幸運飛彈 1650米 1分39秒20

六 亮先生 1000米 56秒25

七 鴻圖巨星 1650米 1分39秒21

八 奇妙星 1200米 1分09秒08

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