快活谷專業系列｜時間最誠實 南莊之歌鴻圖巨星以快打慢

谷中明晚（21日）谷草上演八場賽事，有不少路程專家列陣，部份更具爭勝實力，值得關注。
牠們的共通點是本身於所跑途程曾造的最快時間，統統冠絕今場所有對手，反映本身確有過人之處。
當中，在第一場四班1200米，「南莊之歌」季內經過兩場熱身後，上仗沿途留後跑，末段以全場第二快時間22秒46後上入Q。
預計今次形勢跟上仗差不多，只要此駒跑出上賽水準，大有機會補中，以取得本身首場頭馬。
第七場三班1650米，「鴻圖巨星」同程跑過11次共獲一冠兩亞三季，上名率超過五成。
此駒今仗續由人馬合拍的雷神策騎，加上排檔理想（1檔），有望勝回一仗。
今次谷戰各場路程最快時間賽駒
場次 馬匹 路程 時間
一 南莊之歌 1200米 1分09秒56
二 爪皇烈焰 1650米 1分39秒50
三 龍船 1650米 1分39秒18
四 好甜橙 1000米 56秒73
萬眾之力 1000米 56秒73
五 幸運飛彈 1650米 1分39秒20
六 亮先生 1000米 56秒25
七 鴻圖巨星 1650米 1分39秒21
八 奇妙星 1200米 1分09秒08
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