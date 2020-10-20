富高八斗｜轉場尋找新出路 姚本輝：我不想馬兒太受局限

姚本輝承接上季奪冠旺勢，今個季初成績穩步上揚，惟頭馬暫全於田賽勝出，谷草尚未開糊。

姚廐今戰（21日）陣營中，有一駒季內曾於沙田獲得頭馬，就是第六場三班1000米的「富高八斗」。

這匹直路賽能手如今初跑谷戰，練者坦言要為馬兒尋找新出路，難度肯定有，惟靠雷神騎功搭夠。

姚本輝說：「『富高八斗』速度甚佳，不過隨着評分持續上升，在直路賽面對一些超級對手，將難以爭取更好成績。」

「而我亦不想令馬兒發展太受局限，因此今次轉來快活谷一試。」

「無疑此駒從未渡江上陣，甚至連谷閘都未試過，不過我相信牠可以勝任轉彎路程。」

「谷草1000米起步後是直路，對『富高八斗』而言較易應付，可惜今次排11檔增添難度，惟盼有幸運之助眷顧。」

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