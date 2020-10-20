呂健威｜陽明高高夥拍潘明輝 呂廐打谷戰展現非凡魅力

呂健威剛周日（18日）憑鎮倉寶「金鎗六十」勇奪沙田錦標，目前以10場頭馬排行練馬師榜季席。

呂廐谷戰成績素來不俗，最近一連三期分別勝出「陽明亮亮」、「股票傳奇」及「天地人」，走勢凌厲。

明晚（21日）呂廐共出四駒，其中三駒由潘明輝主轡，而騎練今季暫合作五戰一冠一季，成績亦見不弱。

上周三（14日）「天地人」落重飛得手打開轉廐勝門，正是出自潘明輝手筆。

明晚第三場「陽明高高」開季兩戰全負，早前被呂健威首度送上從化受訓，直到近日才返港。

這匹六歲馬歷來角逐1650米20次獲一冠七亞三季，上名率超過五成，如今初配潘明輝，說不定人馬一拍即合報捷而回。

第五場「非凡魅力」上周三（14日）初爭谷草一哩得第七名，隔周再賽可望改善名次。

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