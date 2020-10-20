田泰安｜大當家上仗輸在跟前 熱身後有望進步

剛周日（18日）田戰，潘頓和莫雷拉雙雙交白卷，反觀田泰安則大演帽子戲法兼做騎師王。

田泰安周三（21日）晚谷戰將騎足八場，有力乘勝追擊。

周二（20日）田泰安受訪時表示，希望繼續贏馬保持旺勢，其中他對第四場四班1000米「大當家」較為睇好。

「大當家」上季尾連續兩戰，在同程跑得第二名，上場則失諸交臂，今場將再戰此程。

田泰安說：「『大當家』上場的表現已算不錯，畢竟是季內首次上陣，可能馬兒沿途跟得較前，距離放頭馬較接近。」

「我認為『大當家』需要透過上場去提升狀態 ，我對牠的性能已有一定了解。早前我在晨課曾夥拍牠快跳，馬兒狀態有所進步。」

「其實如果上場並非『大當家』季內初出和狀態未足，牠有可能已經獲勝，希望今場再出，這匹賢廐馬有更進步的表現。」

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