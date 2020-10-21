情趣實在超趣｜前主席父子齊撐老霍！第七場一對愛駒拍住上

一場賽事中，有兩匹同主馬同室操戈，實在比較罕見。

周三（21日）晚快活谷賽事，角逐第七場三班1650米賽事中，霍利時派出一對同主馬「情趣」及「超趣」上陣，這兩駒馬主是黃頌顯及其兒子黃子超。

黃頌顯是馬會前主席，現任馬會名譽董事，兩父子均熱愛賽馬運動，黃頌顯自1960年代末開始已經養馬，其子黃子超在父親的薰陶下，年輕時已經對賽馬漸有興趣，近年常與父親合夥養馬。

霍利時以往接受訪問時曾表示，自己性格寡言，不擅於交際，因此特別感激一班對他不離不棄的忠實馬主，而黃氏父子是其中之一，因此每次為「趣」系馬建功，練者都格外興奮。

「超趣」和「情趣」季內俱已熱身，狀態有望進一步提升，說不定可以帶來驚喜，若果成功包辦連贏，那便最好不過了。

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