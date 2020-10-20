谷草第二場｜上次讓路成全機緣巧合 好友祥勝回師強項坐正

禮拜三（21日）夜馬第二場五班1650米，文家良馬房旗下「好友祥勝」，在港所獲一亞一季皆在同程取得，路程性能狹窄。

此駒今季初出揀在9月13日盲門田草1400米列陣，結果跑尾二大敗，查實9月16日就有五班谷草1650米賽程，卻讓路給廐侶「機緣巧合」打王牌上陣。

結果該役「機緣巧合」在莫雷拉胯下順利打開勝門。

「好友祥勝」在田草熱身一仗之後，10月9日安排試大閘再磨，備戰積極，狀態已回勇。

今仗馬匹打王牌重遊舊路，單刀赴會戰意鮮明，應該輪到此駒發威。

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