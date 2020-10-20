桃花盛｜重臨谷戰 薛恩寄望有突破

三屆悉尼冠軍騎師薛恩，開鑼至今僅贏一W，他曾表示渴望在港取得好成績，希望續牌至季尾，當務之急自然要急起直追。

周三（21日）谷草賽事，蔡明紹、周俊樂、史卓豐和何澤堯四位騎師停賽，因此薛恩獲得較多支持，全晚騎六駒上陣。

第一場四班1200米的「桃花盛」，上場在薛恩胯下於田草1200米跑得第五名。

此駒今場渡江作戰，牠上季初次上陣即在谷草角逐1200米，臨場成為97倍大冷門，最後僅以三個馬位負於「極速駿馬」跑第十名，表現不算差。

「桃花盛」今次轉戰谷草作賽，同父馬「放眼量」曾勝谷草，因此應可應付。

薛恩受訪時說：「我覺得『桃花盛』上場表現很正面，今次轉爭谷草，我認為牠可以勝任。」

「此駒上場季內初出走勢不錯，熱身後出爭谷草抽一檔，形勢有利。」

「剛周一（19日）我在晨課夥拍『桃花盛』快跳，馬兒狀態勇銳，賀賢逐步提升其狀態，今場跑谷草抽一檔，希望為此駒敲響勝利之門。」

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