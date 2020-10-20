勁進投高伯新｜呂廐八歲老黃忠拉倉 鄭俊偉接手望再創傳奇

馬會於今日下午（20日）宣佈有兩駒轉換馬房，分別為「傳奇」由呂健威馬房過檔鄭俊偉馬房，以及韋達旗下的「勁進」轉交高伯新訓練。

八歲老馬「傳奇」今季踏入在港服役第五季，轉倉前出賽過45仗獲4冠3亞4季，累積獎金有444萬元。

「傳奇」季內跑過三場未能提名三甲，包括剛於周日（18日）出爭尾場田草1400米得第六，負於頭馬「美麗多多」（蔡約翰馬房）1.75馬位。

呂健威馬房目前有爆倉之盛，安排老馬「傳奇」另覓出路無可厚非，但本身現評分還低過去季贏馬時，說不定可替新倉主鄭俊偉建功立業。

至於由韋達馬房他投的「勁進」，為三歲愛爾蘭自購馬，跑過八仗乏善足陳，明顯屬於較為遲熟一類，且看轉換新環境後有否進步表現？

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