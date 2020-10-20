陳家樑｜入馬房探金鎗六十 估唔到佢游水咁快

由呂健威訓練之「金鎗六十」剛周日（18日）在沙田馬場攻下國際二級賽沙田錦標（1600米），這匹上季最佳四歲馬今季兩戰全勝，表現越戰越勇。

「金鎗六十」迄今在港13戰12勝，下仗將出爭二級賽馬會一哩錦標 (1600米)，再劍指於12月舉行香港一哩錦標。

「金鎗六十」贏馬後返倉休息，依然活力充沛。

今午（20日）馬主陳家樑親自入倉探望愛駒，並在練馬師呂健威陪同下，親自餵馬兒食紅蘿蔔。

「金鎗六十」見到主人陳家樑，顯得十分開心。

馬主陳家樑除《蘋果馬經》分享餵「金鎗六十」食紅蘿蔔的片段及相片外，還首次公開這匹呂廐明星馬游泳的雄姿。

陳家樑幽默地說：「我真估不到『金鎗六十』游水可以咁快，牠全程表現得很開心。」

「由於疫情關係，早前所有馬主不得入倉探班，隨着疫情稍為緩和，我終於可以入倉探班。」

「我感謝呂健威及呂廐員工對『金鎗六十』的悉心照料，希望牠健健康康，在馬房開開心心，繼續交出好成績。」

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