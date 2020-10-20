本地騎師｜與巫顯東周四牛一 黃皓楠跑場悅目谷戰開齋

近期華將持續強勢，黃皓楠和巫顯東都係出生於1993年10月22日，兩人同於周四（22日）27歲生日。

明晚（21日）二人各有實力座騎在手，黃皓楠胯下「悅目星光」及「軒轅又牽」皆具惡氣，人逢喜事精神爽，有望開齋兼提早慶生。

近四次谷戰共有八匹季內落飛搏失馬，翌仗成功補中勝出。

當中包括9月16日「箭神寶」及「飛雲騅」、9月23日「捉金皇」及「君達星」、10月7日「鵲橋飛渡」及「股票傳奇」及上周三（14日）「心中有您」和「天地人」。

黃皓楠明晚共策六駒上陣。當中，徐廐「悅目星光」和丁廐「軒轅又牽」上仗皆落飛搏失，捲土重來必拼求勝。

贏面最大的是第四場四班1000米「軒轅又牽」，今季初出跑谷草1200米，排9檔起步放得太急仍跑第六，走勢已見改善。

上仗再跑谷草1200米，閘前由23倍落到12倍，有人信心十足。

可惜早段被排12檔「開心一號」鬥燒，本身頭兩段造23秒54及22秒98，較同晚另一場四班同程頭馬「多姿多財」所造24秒29及23秒51快得多。

同場「股票傳奇」漏閘反而因禍得福，賺快步速後上如飛勝出，而「軒轅又牽」擺前走只負不足一馬位得第二名，表現不簡單。

「開心一號」上仗放得急跑尾二大敗，剛周日（18日）再出跑田草1200米，大幅提升名次放入大冷腳，證明「軒轅又牽」上仗頂到一席亞軍，是本身實力見證。

復課狀態有進無退，打王牌縮程跑1000米可賺級數，補中呼聲甚高。

第三場四班1650米「悅目星光」，三捷皆在同程取得，路程首本。

今季初出閘前由8.7倍落至7.5倍，排一檔受困只追得第五，輸在形勢不利。

「悅目星光」復課神色轉旺，狀態已經回勇，今仗有力重響勝鼓。

此外，巫顯東上季生日期間策何廐「富萬家」贏馬，明晚騎者共策四駒上陣，贏面最大是第七場三班1650米徐廐「南莊加寶」。

上周三（7日）配潘頓閘前落飛捧成大熱門，造出23秒25全場最快末段，可惜取位欠順只追得第四。

相隔一周匆匆再出，部署似足廐侶「箭神寶」，改配巫顯東可變身出冷。

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