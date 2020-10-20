苗禮德｜今季夜馬猶待零的突破 旨意路路之星轉場幫幫手

今季五次谷草賽事過後，仍有六個馬房未有頭馬落袋，分別是苗、容、希、姚、鄭及何廐。

明晚（21日）苗禮德有兩駒轉場出擊，立心在谷戰取得零的突破。

第二場五班1650米「超霸無敵」，唯一頭馬在五班同程取得，今季投苗廐初出跑田草千四米，志在熱身性質，今仗重返勝途可省招牌。

第八場三班1200米「路路之星」，轉投苗廐後今季兩戰田草1000米直路賽，分獲一冠一亞成績。

今次打王牌初跑谷草，練者非無的放矢，須知此駒在港三試1200米谷閘，取得一冠兩季成績。

加上同父馬「勝利風範」和「首飾傳奇」皆贏過同程，轉場可寄予厚望。

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