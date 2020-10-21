潘頓｜蘇偉賢委以重任 接手堅離地作生財工具

潘頓與蘇偉賢向來合作愉快，踏入2020年騎者共策15匹賢廐馬，取得四冠五亞四季成績，只得兩駒不入三甲。

今季合作馬「特醒」及「帝豪寶駒」獲一冠一季，周三（21日）賢廐共出六匹馬，配潘頓兩駒相信是出擊重心。

第二場五班1650米「堅離地」，獲三冠三亞一季皆在同程，馬匹路有專長，熱身後狀態更弗，今仗有望坐位望贏。

第六場三班1000米「和氣生財」，兩戰同程皆獲季軍，今季曾往從化訓練，本月9日潘頓試大閘輕鬆掄元，回港後狀態起得好，今仗有力打開勝利之門。

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