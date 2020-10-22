爆谷｜何猷亨追隨先父賭王 一代馬王經典綵衣再現沙田馬場

在港做馬主門檻唔低，能夠養馬某程度上絕對係身份象徵，所以唔少馬主二代，都會在父親自小薰陶下，晉身馬主行列。

唔知係咪因為情意結，有部份馬主會選擇沿用父親曾讓名下馬使用的騎師綵衣，為愛駒改名時，亦會沿用過往父親養馬所用的馬匹系列字。

例如梁君宇「加州更好」、梁欽聖「加州議長」（已退役），都用梁欽聖先父梁挺生當年所養的一代名駒「告魯夫」（已退役）的藍底橙黃斜間綵衣。

至於趙彤匹「紅鬃烈馬」亦用番爸爸趙宏琦當年養馬專屬的綠衫紅袖「烈馬」系綵衣，就連馬名都一樣。

至於李國緯匹「關鍵時機」（已退役），亦係用爸爸李福深當年名下馬王「超捷」（已退役）的橙衫黑綠黑間袖綵衣，勾起唔少資深馬迷回憶。

已故賭王何鴻燊囝囝何猷亨名下新馬「爆谷」（告東尼馬房）剛周二（20日）由潘頓試泥閘，睇番原來件騎師綵衣同當年「爆冷」（一代馬王）嗰件一模一樣，做到薪火相傳。

首次以個人名義養馬的何猷亨，於今年五月香港國際馬匹拍賣會，以150萬投得「爆谷」，該駒父母系分別為「歡暢」及Stoneacre Sarah。

「歡暢」當年係高多芬旗下一員猛將，可惜生不逢時，遇上不敗馬王「范高爾」、「天賜寶駒」等強手，多次於G1屈居亞軍。

幸好轉五歲後跑兩次全勝，捧走樂景傑錦標同英國冠軍錦標兩項一級大賽。

其中，牠在英國冠軍錦標一役，勇挫前世界一哥「天鷹翱翔」，之後光榮退役配種。

暫時在港最叻的「歡暢」子嗣，就係韋廐新星「廣陵王」，即管睇吓「爆谷」將來能唔能夠創一番功業。

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