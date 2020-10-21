追風驥足｜大冧巴馬威盡谷中！雷神掟甩潘頓六Win

大冧巴馬繼續威盡今晚（21日）賽事！繼第二場由11及12號馬包辦連贏後，第三場四班1650米，繼續由10號及11號馬埋Q。

贏馬的「追風驥足」（莫雷拉策騎），今仗得輕磅之助，沿途留守內叠發力，衝贏一眾飛出外檔的對手，單Win及組合獨贏A2分別派51.5及23元。

這匹五歲新西蘭馬，去季曾在雷神胯下輸短頭位跑第二，惟賽前12仗僅得一亞三季，今仗卒之成功開齋，難怪幕後笑逐顏開。

莫雷拉近期風頭遠遠蓋過宿敵潘頓，後者今晚仍未上名，最新在騎師榜上落後對方6Win之多。

今晚暫時跑了三場賽事，大冧巴馬包辦了兩條連贏及一條位置Q，且看此攤路是否能夠維持。

第三場二至四名依次是「雙節棍」、「陽明高高」及「愛馬劍」。

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