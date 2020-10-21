有緣人｜抵港多時只操不賽！文壽強親揭背後原因

周三（21日）谷草賽事，角逐第四場四班1000米的「有緣人」在港初次上陣，過往蔡約翰較少安排馬匹在谷草初出，今次這匹愛爾蘭自購新馬的部署比較罕見。

日前《蘋果》記者訪問「有緣人」馬主文壽強，過往他曾經持有「卓爾名駒」和「瑰麗傳奇」（均已退役），今次首度與蔡約翰合作。

文壽強向記者分享早前入倉探望「有緣人」的相片，他說：「坦白講，蔡約翰旗下馬初出即在快活谷取勝的例子並不多，所以我對『有緣人』今仗機會只抱平常心，希望牠可以從競賽中學習。」

「此駒賽前在從化及沙田合共試了七課閘，但從未試過谷閘，練者也沒有向我說明安排牠跑谷草的原因。」

「依我個人估計，蔡約翰應是想給予『有緣人』學習機會，此馬今年一月已經抵港，但上季一直只操不賽。」

「蔡約翰向我表示，此馬需要多些時間適應環境，所以他部署這匹質新馬循序漸進。」

不過據他表示，「有緣人」上季不出賽，除適應水土需時外，原來尚有另一重要原因。

文壽強說：「蔡約翰向我說明，經馬會修改條例後，今季起所有北半球馬以52分起步，如果『有緣人』在上季出賽，卻要評57分起步。」

「須知在賽馬世界，5分幾乎等於一場頭馬，所以便安排馬兒留待今季才出賽。」

「『有緣人』由蔡約翰為我挑選，過往他較少揀北半球馬，練者向我表示，他很喜歡此馬的肌肉線條。」

「我抱着『只要信、不要問 』的態度，完全信任他的部署，今次此馬在港初出即跑谷草，過往馬兒曾在試閘展現過速度，希望牠跑谷草1000米可交出不俗走勢。」

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