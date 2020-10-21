R4即場賠率啟示｜大當家一早落晒飛 駿爵士票數依然好勁

第四場四班1000米：隔夜（20日）幾匹馬試過大熱門，開飛早段「萬眾之力」4.7倍W大熱，現時回到9.1倍W，3.3倍P，毫無信心。

「南區寶」昨日中段5.4倍W試過大熱，現時都係4.8倍W，但位置由昨日到現時都係有2.4倍，唔夠硬淨。

昨日尾段由晚上7點起，「大當家」4.9倍大熱，熱到現時4倍，位置1.6倍就已經落晒飛，昨日位置最高係2.8倍，睇飛有信心配合今晚（21日）馬房出擊。

「駿爵士」上場2.9倍跑第四輸咗，但今場票數依然好勁，開飛8.3倍W，落到現時5.6倍，位置2倍，有晒早飛。

方嘉柏馬房陣容都唔弱，如果同蘇偉賢馬房串Q，就同聲同氣啦。

「開心好友」今場有1檔之助好跑，昨日最高16倍，現時輕輕落到13倍，3.3倍位置有墊底飛。

賀銘年今晚騎兩匹蘇偉賢訓練賽駒，如果今場同「大當家」構成連贏又係好合理喎！

提供：4駿爵士、12大當家、1開心好友、8軒轅又牽

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