勝感｜全場唯一落飛馬 閘前着格飛到馬到

度馬不如跟飛賭！周三（21日）谷草頭場四班1200米，由全場唯一着綠格之「勝感」贏馬，單Win及組合獨贏A2分別派53.5及23.5元。

「勝感」過去15戰僅一勝，其餘全數不上名，但今仗出閘前數秒，突然着綠格落至5.3倍開跑。

此駒今仗得4檔之助，沿途緊守好位，直路在領放馬「嶺寶峯」內側竄上輕勝而回，落飛黨就此大豐收。

霍利時是晚出馬九匹，可謂大軍壓境，亦順利先拔頭籌，季內增至有3Ｗ；至於郭能亦跑出近期代表作，季內已增至4W，成績明顯改善。

霍利時說：「『勝感』今季已經跑了兩場，俱是因為外檔影響發揮；今場排四檔，對此馬爭取勝利大有幫助。」

「此馬身型龐大，所以需要熱身，季內跑了兩場後狀態已起。」

「另外，騎師郭能充分利用檔位優勢，全程埋欄走來一步不蝕，坐擁黃金包廂，發揮出色，值得一讚。」

「勝感」馬主周永健是前香港馬會主席，也是霍利時的忠實馬主，今晚周永健有入場，與練者一起拉頭馬。

至於冠軍騎師潘頓，今場策大熱門「南莊之歌」姍姍來遲，僅能跑獲一席無威脅的殿軍，近期走勢持續疲弱。

第一場二至三名分別是「鐵胆威龍」及「幸運大兄」。

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