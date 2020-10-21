夜馬賽果｜抗議成立亞季軍互換 明德之星漁人得利出頭

今季結束後，任何賽駒均須有26分才可繼續服役，是以目前評25分或以下者，處境十分危險，季內如無頭馬見面，勢於季終被淘汰。

這晚（21日）谷中第二埸跑五班一哩，10至12號賽駒依次評25、23及21分，各有需要爭取勝利。

結果全場最大冧巴、最低評分兼最輕負磅的12號「明德之星」，在公司騎師巴度胯下後上一攻而破，本身季內兩度出擊入Q後，如今大熱補中。

「明德之星」由香港大學校友會團體持有，隸屬羅富全馬房，本身與短途良駒「忠心勇士」同父，如今第22次參賽，卒之打開勝利之門，賽後將被加至26分，成功踏足安全線。

10月份跑了七次賽事，羅廐僅在上周三谷戰交白卷，其餘日子皆有馬贏，而今場亦見證此廐今季首用巴度贏馬。

今場賽後發生抗議事件，本跑第三的「好友祥勝」以末段受干擾為由，向原跑第二的「百寶袋」進行抗議。

經過十多分鐘研訊後，競賽小組裁定抗議成立，「好友祥勝」變亞軍，「百寶袋」則降為第三名。

「明德之星」、「好友祥勝」與「百寶袋」賽前均未贏過，最終包辦一條未勝馬三重彩，連贏則由全場最大冧巴、最低分兼最輕磅兩駒構成，派彩381.5元。

羅富全賽後表示：「當初我接收「明德之星」時，已覺得此馬有能力，只是其體質孱弱。」

「其後牠被運往從化，當地環境廣闊，對其成長幫助很大，我亦成功養壯牠。」

「『明德之星』今季跑了兩場第二名後，今場順利打開勝利之門。」

「 看其今仗取勝走勢，其評分仍有上升空間，有力再交出頭馬，往後會主攻快活谷1650和1800米。」

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