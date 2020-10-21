今晚咩環境｜谷中C欄內疊好着數 前置馬盡情敖翔

今晚（21日）谷草賽事用C跑道作賽，目前掛牌為好至快地，度地儀指數為2.71，頭場將於晚上7時15分開跑。

睇番最近9月16日同一移欄的八場谷草賽事，1至4檔勝出其中六場頭馬。

當中「飛雲騅」及「箭神寶」俱藉內檔一放到底，而「喜勝駒」及「機緣巧俠」則守貼欄包廂位建功，所以抽內檔具前速馬，仍然要優先留意。

今戰列陣馬中，第二場「愛凡達」在谷草C跑道一戰即勝，反而在其他移欄從未上名，降班即復遇C欄可望回復好表現。

第六場「小鳥敖翔」兩次跑谷草C欄非冠即亞，亦係全場唯一贏過此移欄之參戰馬，重返強項兼抽得1檔出閘咪睇小。

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