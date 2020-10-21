巴度｜自製開齋馬孖寶 法國好手完場前平常心氣走潘頓

潘頓最近黑過墨斗，在這晚（21日）谷草尾場三班1200米開跑前，於近三次賽事無一取勝，表現差得讓人吃驚。

這位應屆冠軍騎師今晚尾段表現雖有起色，但卻運氣不足，先有第七場大熱門「勞動創造」屈居亞軍，繼而有第八場「高明駿將」後上不及亦做阿二。

反觀上次由他策騎跑泥地得梗頸四的「平常心」，今場出師谷中換上法國好手巴度卻凱旋歸來，造就後者與練馬師沈集成季內第三次聯手報捷。

「平常心」這匹四歲澳洲自購馬第六度在港參賽，首配巴度初次上名即打開勝門，人馬可謂一拍即合。

巴度連同第二場替羅廐贏出大熱門「明德之星」，自製一口開齋馬冷門孖寶，錄得本身今季在港首度起孖，且已連勝三個賽日未斷纜。

「平常心」今場排第6檔起步，整晚合計有七匹6檔馬（第五場「非凡魅力」閘前退出）參賽，共取兩勝四位，僅第六場「實力飛駒」不入三甲。

第八場二至四名依次是「高明駿將」、「加州得迅」及「獎金大王」。

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