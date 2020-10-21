其利斷金｜葉廐連贏到第三日 其利斷金及時趕到搞垮黎海榮

三大高手這夜（21日）齊集谷中，莫雷拉率先發難，上半場以「追風驥足」（蔡廐）及「南區寶」（羅廐）包辦第三口孖寶。

之後輪到田泰安在下半場勝出大熱門「其利斷金」，反觀潘頓近三個賽日暫未嘗一勝。

出自葉楚航馬房的「其利斷金」上次季內初出跑第三，未能取得跨季三連捷。

今場續配田泰安出師強項谷夜一哩，此駒留前鬥後在末段，從外欄發揮凌厲衝刺，及時趕過直路最先透出的「怡威」，從而敲響今季勝鼓。

「其利斷金」累積夥拍田泰安四戰全跑同程，豪奪三勝一位，本身未由其他騎師贏過，可謂人夾馬緣。

相反「怡威」騎師黎海榮功敗垂成，苦戰接近兩個月仍未開齋，而此駒練馬師霍利時亦暫未能今季首度起孖。

葉廐累積連勝三個賽日未斷纜，季內增至有七Win。

今場賽前先後有「幸運飛彈」（今早）及「非凡魅力」（閘前）退出，剩餘九駒參戰，特別彩池投注後駒轉投「其利斷金」當中。

「其利斷金」馬主之一蘇智恒說：「 『其利斷金』今場賠率只有兩倍左右，坦白講並非馬兒質素超級，而是臨場有兩匹馬退出，所以令我駒賠率偏熱。」

「我感謝練馬師葉楚航悉心的訓練， 馬兒上場季內初出，跑得第三名不錯。」

「賽後航哥把目標放在今仗，可能馬兒跑完上仗後，狀態省起更弗，以及適應了重磅，順利補中。」

「今晚賽事特別有利貼欄跑的馬，『其利斷金』走三叠其實有點風險，不過由於慢步速，故騎者因應臨場形勢，發揮出色，就此順利取勝。」

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