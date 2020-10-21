何良｜開齋後再傳來壞消息 兩匹五班馬試閘後見紅

練馬師何良近期處境稍有好轉，先於上周四（15日）獲「老撾之光」加盟增添兵源，周日（18日）更憑「君臨大地」打開今季勝利之門。

然而昨日（20日）他麾下「驫驫」及「娛樂大少」參與試閘後，於今日（21日）公佈流鼻血，對何良可謂是沉重打擊。

兩駒均於9月27日角逐五班田草1000米直路賽，結果均落第而回，當中「驫驫」更包尾大敗21.25馬位，被競賽小組要求試閘及格後才可再次出賽。

根據現時馬會條例規定，當被確認第一次流鼻血後，往後三個月內將不能出賽。

現時何廐馬匹數量僅得31駒，上述兩駒須長期休賽後，對馬房部署將帶來更大限制。

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