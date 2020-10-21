馬會CEO推介｜尾場步速不會太慢 路路之星毋懼初戰谷草

馬會CEO應家柏在其網誌說，尾場三班1200米，早段應具一定步速。

預期「獎金大王」、「路路之星」、「凱旋來」及「無限商機」均會搶前佔取領先位置。「奇妙星」、「加州得迅」及「高明駿將」則會緊隨其後。

「路路之星」自上季後半段起休賽了一段長時間，今季復出後賽績甚佳。

牠今次將首度於谷賽上陣，排內檔起步後可望於「獎金大王」之後輕鬆跟跑。

此駒之前曾於跑馬地試閘，今次於賀銘年胯下爭勝及三甲機會不俗。

「加州得迅」今仗亦排得好檔，早段將居於馬群中間有利位置。

這是此駒本季第二次上陣，其表現可望比上仗有進步，牠跟放頭的「獎金大王」及新勝馬「奇妙星」均有力入圍。

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