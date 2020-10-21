希斯出招｜萬眾之力贏馬條件集一身 馬房打翻身仗旨意佢

今季強勢回歸嘅希斯，自從開鑼日憑「友盈有款」同「精彩勇士」獲勝後，都有個半月冇再贏，講真佢收嘅舊馬大都質素唔高，新兵又未上力，暫時成績落後可以理解。

不過真金不怕洪爐火，唯有慢慢等機會，今期（21日）希斯出四駒，當中第四場「萬眾之力」跑番贏馬路程谷草1000米，應該有計。

「萬眾之力」前仗跑同程已得第四，上場轉跑不合適嘅田草1200米，加上早段放得太快，最終大敗情有可原。

呢次「萬眾之力」重返贏馬路程兼重戴眼罩，過往此駒戴眼罩跑過一次即上名，用埋陳嘉熙減七磅，有本錢放返終點。

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