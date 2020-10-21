平常心搏殺｜執二攤贏馬有前科 巴度隨時又剃潘頓眼眉

馬主陳榮展過往養過兩駒，首匹「執子之手」贏五場，之後嗰匹「友風子雨」11戰無贏過就退役，所以做馬主真的要抱平常心養馬。

上季陳生再養「平常心」，睇個馬名，完全表露出佢個人養馬嘅心聲。

「平常心」上季只三歲未熟，跑四次冇乜表現，今季大個仔轉四歲，斂口學識留力，季內首戰跑泥地1200米，即在潘頓胯下後追得第四。

今次（21日）「平常心」轉回谷草初跑1200米，配搭都轉埋，由潘頓換上巴度。

記得早前沈廐「帝豪大師」潘頓冇揀，結果換巴度贏馬，呢匹「平常心」分分鐘係「帝豪大師」2.0。

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