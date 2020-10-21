R7即場賠率啟示｜飛雲騅獨贏好硬淨 安頌臨場自己執生

第七場三班1650米：現時大熱落喺「鴻圖巨星」身上，昨日（20日）開飛最高6.6倍，落到現時2.8倍勁多飛，位置更加熱到只得1.2倍，信心可來咁勁？

呢匹馬跑落都好似冇乜進步，今仗唯一好處排1檔，現時呢個賠率唔值博。

「飛雲騅」今季已六歲，但表現依然出色，上場贏馬姿態輕鬆。

可惜由於贏馬拍檔蔡明紹停賽，所以「飛雲騅」今場換田泰安策騎，威力有增冇减。

此駒昨日開飛4.9倍W好硬淨，臨場田泰安起孖，加上6檔馬有四匹上名，現時落到3.5倍可以接受，位置現時1.7倍冷咗啲，如臨場落到1.5倍位置就有信心。

「安頌」上場季內初出，閘前有些少飛落，果然有表現，輕描淡寫跑第三。

今場轉場跑谷草1650米，明顯就博你唔信，今年五月試過谷閘，場地性能應該冇問題。

呢匹馬昨日開飛15倍W，全日徘徊呢個水平，有墊底票，現時輕輕回到18倍，位置3.9倍，如臨場10倍以下就似樣，可冷吼。

「南莊加寶」上場潘頓熱門後上第四，今場換巫顯東鬥志唔使估，有得騎實砌，昨日開飛10倍W，現時輕輕回到12倍，有些少底飛，但抵博喎。

「喜盈寶」輸咗兩場，今場依然有飛，昨日開飛最高25倍W，8.7倍P，去到現時有21倍W，4.8倍P。

此駒今仗仲要用陌生配搭波健士都有咁多飛，今鋪有啲料到。

提供：5飛雲騅、6安頌、4南莊加寶、9喜盈寶

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