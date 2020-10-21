玄來有機｜近仗連場入Q！明德之星穩如泰山（唐碧霞）

麻衣相法：「五嶽朝歸，錢財興旺」。要符合大富大貴的面相，需觀察面相中的五嶽，是否長得飽滿有氣勢。

面相中的五嶽分別是：鼻為中嶽亦為「中宮」；左顴為東嶽亦為「青龍」；右顴為西嶽亦為「白虎」；額頭為南嶽亦為「朱雀」；下巴為北嶽亦為「玄武」。

面相中的五嶽分別代表面相中的五行：鼻的五行屬土；左顴的五行屬木；右顴的五行屬金；額頭的五行屬火；下巴的五行屬水。

面相五嶽必須相輔而成，才算上相，否則孤峰獨聳，則一生成就有限。

大家不妨可打開報紙觀察財經版中的富豪面相，五嶽朝拱之人一生大富大貴，相反五嶽無勢之人，即使富貴亦未能長久。

天意如此，筆者只能慨嘆一句「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」。

今期（21日）財位位於正西，可以以三區來劃分，港島區的西環；九龍區的旺角；新界區的屯門均屬該區財位。

幸運顏色為紅色、紫色、白色、金色及銀色，幸運數字為2、4、7、9。

第二場五班1650米「明德之星」今季表現不俗，兩次角逐均跑得亞軍，六戰五班谷草同程獲兩亞一季，上名率達五成，近兩仗更接連在同程及1800米入Q，狀態維持穩定。

今仗續由拍擋巴度繼續策騎，在對手實力一般的情況下，有望跑入三甲。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所禆益。

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