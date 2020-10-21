周六沙田日馬｜周俊樂復出替師傅擔大旗 美麗天使勝後雷神放手

星期六（24日）是今季首次舉行的周六日馬，沙田馬場編有十場草地賽事，排位將於周四（22日）公佈。

今期賽事共有三位騎師停賽，分別是蔡明紹，史卓豐及何澤堯。

見習生周俊樂則停賽復出，其師傅韋達派出七駒，「將悅」，「發財寶」，「得勝駒」及「高能量」屆時將由這位徒弟掛帥。

第三班1600米的「威力飛馳」，今季兩戰在薛恩胯下跑得第五名，上場賽後被問話，騎者解釋座騎沿途脫口，今場換上潘頓，拼個明白。

第四班1800米的「美麗天使」上場季內初出，即取得跨季孖寶，鞍上人均是莫雷拉，今場改配潘頓；而莫雷拉策騎同場的「尖子」。

第四班1400米的「金元寶馬」今季兩戰在史卓豐胯下跑得位置，由於騎者今期停賽，故此由潘頓接手。

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