起底の名門望族｜同母兄長為愛爾蘭打吡盟主 安旋隨時打響頭炮

今晚（21日）八場谷草夜賽，共有七駒服役或在港初出。

頭場蔡廐三歲愛爾蘭自購新馬「安旋」，馬主為王呂珍娣，而角逐第七場「安頌」亦是她名下賽駒。

「安旋」父系「佐范尼」，服役生涯最高成就為奪得2010年兩歲一級賽鳳凰錦標（1200米）。

在港最出色的同父馬為羅廐「逍遙自在」，曾勝出四場泥地1650至1800米賽事，而同系馬「安承」亦於一場田草1800米奪得頭馬。

「安旋」母系Question Times曾勝出一場1200米處女馬賽，成為種馬後成績斐然，共產下兩匹級際賽冠軍。

當中「安旋」同母兄長「研究大學」是2018年愛爾蘭打吡（2400米一級賽）盟主，同年參加香港瓶跑第十一名。

而同母姐姐Diamond Fields曾奪得2017年喜悅錦標（1400米三級賽）桂冠。

「安旋」在從化及香港共試七課大閘，於7月7日沙田泥閘由莫雷拉掄元，整體走勢尚算不俗。

雖然從兩線血統觀察，「安旋」今仗角逐1200米略為嫌短，然而此駒同母馬成績亮眼，今組對手水準一般，初出憑質素搭夠有望爭功。

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