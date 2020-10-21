帖木兒｜暫時榮升騎師二哥！田泰安獨攬第五口孖寶

應屆冠軍騎師潘頓，近期陷入低潮期，已連續兩次賽日食白果。

今晚（21日）他一如以往手握多匹重兵，第六場三班1000米策蘇偉賢旗下「和氣生財」成為大熱門，可惜直路末段乏力，繼續跑梗頸四。

相反其兩位宿敵莫雷拉及田泰安表現神勇，雷神卒先起孖後，田泰安則接連在第五及第六場贏「其利斷金」及「帖木兒」，獨攬第五口孖寶，派134.5元。

「帖木兒」上季尾最後一戰，初配田泰安下在三班同程大勝對手兩個馬位，打開在港勝門。

今季人馬再接再厲，繼續挑戰原班同程，即使在負133磅的情況下，依然交出凌厲後勁一網打盡，完成跨季孖寶。

「帖木兒」馬主蕭劍瑩的哥哥蕭劍平賽後笑說：「今場賽事睇得我很緊張，嗌到我有點聲沙。」

「賽前練馬師方嘉柏對我表示，馬兒上季尾取勝，暑假曾去了從化後， 充滿新鮮感，今仗狀態好弗，若非今仗排十擋，練馬師的信心更大，馬兒順利取得跨季孖寶，表現不錯， 希望馬兒繼續進步。」

田泰安季內已增至有18Win，取代潘頓（16Win）成為騎師榜二哥，仍以五場頭馬落後領頭羊莫雷拉。

至於今季表現神勇之方嘉柏，季內亦贏至第15Ｗin，遙遙領先一眾同行，谷草（8Win）成績更加獨佔鰲頭，較最接近的東廐、賢廐及呂廐頭馬數字多出一倍，無負「谷草王」美譽。

方嘉柏說：「『帖木兒』今仗出閘緩慢，但沒有所謂，因為最重要是早段令馬兒輕鬆地跑，牠會自動慢慢加速。」

「此馬之前曾有很多健康問題，幸好馬主蕭氏家族很有耐性，給予我足夠時間養回馬兒的健康，直至上季季尾終於交出頭馬。」

「由於今場贏馬距離少，加分應不多，下場應在二班負輕磅，以其質素，只要健康穩定，仍可望交出頭馬。」

第六場二至四名順序為「富高八斗」、「事事亨通」及「和氣生財」。

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