R3即場賠率啟示｜湛江最醒票數軟弱 追風驥足持續落飛

第三場四班1650米：昨日（20日）開飛到現時，「湛江最醒」一直係大熱門。

開飛4.2倍W，中段落過4倍，到現時3.8倍W，1.6倍位置，以馬房今晚陣容嚟講，暫時略嫌信心唔夠。

「追風驥足」就比較多飛，昨日開飛全日最高7.8倍，去到晚上7點就落到5.3倍，到現時4.3倍，有晒早飛支持，現時位置2.1倍，再熱啲就似樣啲。

「福滿寶」現時5倍W都多飛，昨日最熱去過4.9倍，信心幾大，不過現時位置2.1倍又係冷咗啲。

「陽明高高」熱門輸咗兩場1650米，今場現時有14倍W，3.1倍位置抵博，昨日開飛最高係15倍。

「雙節棍」上場落飛得手贏得輕鬆，幕後食到應。

今仗升班轉場，現時18倍W，4.1倍P係冷咗啲，不過同廐「捉金皇」落飛贏完再出都有表現。

提供：10追風驥足、5陽明高高、4福滿寶、2湛江最醒

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