南區寶｜莫雷拉火速起孖！駿爵士漏閘跑梗頸四

周三（21日）谷中第四場四班1000米，形勢相當平均，最熱三駒「駿爵士」、「大當家」及「軒轅又牽」均為4.6至4.9倍，可惜全部皆北。

反而第四熱門「南區寶」（羅富全馬房）今仗在莫雷拉胯下，成功克服11檔不利形勢，竟可在快馬林立的場合中佔得先機，就此一放到底，單Win及組合獨贏A1分別派65及27.5元。

這匹前摩廐馬，上季在谷草同程取兩冠一季，俱由波健士經手；今季這對人馬合作初出跑第四，今仗換莫雷拉隨即補中。

今日是「南區寶」其中一個馬主黃靈新的生日，愛駒順利取勝，正好為他送上壽禮。

雷神今晚成功起孖，現時以七場頭馬領先潘頓及田泰安，旺勢正盛。

至於羅富全第二場另贏「明德之星」（巴度策騎），成為今晚暫時成績最好的練馬師，獨領風騷。

賽後羅富全說：「『南區寶』上場表現得很乖巧，估不到牠今場的脾氣非常煩躁，馬兒行沙圈時發脾氣，可能牠被現場聲響嚇親。」

「莫雷拉感到馬兒發脾氣後，立即跳落馬，我見到雷神摸摸自己的膝頭哥，我都很擔心他受傷，幸好雷神沒有大礙，如常策馬出賽。」

「由於今場排11檔，形勢比較難跑，賽前預計『好甜橙』會好快搶前，因此我對莫雷拉表示，希望他能讓『南區寶』單騎領放，若果未能放出也要跟住『好甜橙』後跑，結果雷神騎功搭夠，『南區寶』 順利放頭直奔終點。」

「『南區寶』從大摩馬房轉投我廐，馬兒本身健康良好，升上三班負輕磅，仍有甚大競爭力。」

「駿爵士」閘前票如雨下，開閘一刻取代「大當家」成為大熱門，但竟然起步慢閘，末段如飛殺上惜為時已晚，僅能跑獲一席第四。

第四場二及三名分別是「開心好友」及「大當家」。

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