谷草試閘｜17駒首戰跑馬地 睇實第六場一對初出馬

周三（21日）舉行谷草夜賽，共有17駒初次於跑馬地上陣，其中九駒曾試過谷草大閘。

不少出賽馬曾於9月26日試閘，包括第一場「怡昌勇士」由楊明綸出試1000米閘落第而回，當日早段唔慢，拉士按番住，只是考閘性質。

第五場「世紀之威」包尾而回，當日無段好睇，走勢生硬。

第六場「電路七號」夥拍田泰安勝出1000米閘，當日戴上頭罩一放到底，走勢有前有後。

此駒同父馬「加州得迅」乃谷草好手，因此初出報跑馬地賽事，且初戴頭罩上陣不宜忽視。

「成之寶」夥拍潘頓出試1000米谷閘得第二，當日沿途帶放，臨門被「健康美麗」趕過，走勢不差。

同父系馬中「天地人」乃谷草好手，初出報跑馬地有計。

其餘曾參與谷草試閘的參戰馬中，第四場「日就月將」於3月7日試閘一般，當日躍出慢閘，直路又推又打，表現一般。

第六場「高友之星」於本年5月15日由莫雷拉出試1000米落第而回，當日蝕位追趕，見好即收，純粹考閘性質。

第七場「綠彩威利」試過兩次皆無走勢，今季兩戰均列雙位數字名次，今仗熱身居多。

「安頌」於本年5月15日由史卓豐出試1200米，當日鞍上人於200米推騎，追勢不弱跑第六而回。

第八場「路路之星」試過三次一冠兩季，全是由上手馬房葉楚航安排出試。

勝出一次於2019年10月18日由田泰安出試1200米，當日以帶放到底姿態贏「三生好運」。

此駒同父馬「勝利風範」贏過兩場谷草1200米，因此「路路之星」轉戰谷草合適。

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