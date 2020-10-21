R1即場賠率啟示｜鐵胆威龍有早飛支持 嶺寶峯位置票數勁

第一場四班1200米：「南莊之歌」由昨日（20日）開飛2.5倍W，直到現時依然大熱2.4倍，位置就由1.4倍落到現時1.3倍。

上場在巴度胯下跑同程有4.5倍，後上不及跑第二名表現唔錯，今場換上潘頓，想唔熱都難。

不過「南莊之歌」始終係處女馬，今場要負重磅，排檔又唔太理想，買W就唔抵，睇飛就應該有三甲嘅。

睇隔夜飛有蠱惑係「鐵胆威龍」，今次初跑谷草1200米，昨日開飛8倍W都幾多飛，現時回到10倍，位置2.7倍，如閘前落飛就似馬房搏殺手影。

「安旋」今場服役初出，昨日開飛9倍W，現時輕輕回到12倍，有些少早飛，不過位置現時4.3倍就過冷。

賽前「安旋」總共試咗7課閘，如果隻馬得就唔使試咁多閘先跑，今仗只係觀望性質。

「嶺寶峯」實而不華，昨午開飛7倍W，落到現時6.3倍，位置2倍，昨日下午3點曾經由開飛1.8倍打到落1.2倍，似乎跑位置信心大過W！

提供：12鐵胆威龍、6嶺寶峯、1南莊之歌、3勝感

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