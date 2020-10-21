軒轅又牽｜上仗僅負股票傳奇！黃皓楠：牠閹後進步神速

今晚（21日）快活谷馬場八場草地賽事，本地騎師黃皓楠策騎六駒，他昨日（20日）在收操時表示，他渴望明晚谷戰可以如願開齋。

黃皓楠說：「今期快活谷賽事，我的座騎不乏實力分子，這是我打開勝門的良機，我希望好好把握，順利開齋。」

角逐第四場第四班1000米的「軒轅又牽」，上場出戰谷草1200米，只負於突然神勇的超級馬「股票傳奇」飲恨亞軍，雖敗猶榮。

「軒轅又牽」周三晚捲土重來，縮程跑谷草1000米，黃皓楠說：「『軒轅又牽』上場跑谷草1200米，早段走勢銳利，表現出色。」

牠自從閹割後，今季比上季有明顯的進步，馬身養得比上季更粗壯，跑來更集中。」

「今仗縮程跑1000米，可令馬兒早段不用承受太大的壓力，相信比上場1200米更合，將會帶來正面的效果。」

「『軒轅又牽』雖然排9檔稍外，幸而同場有不少快馬，步速偏快，有助此丁廐馬克服外檔的阻力。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199