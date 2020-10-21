R6即場賠率啟示｜電路七號睇飛有信心 小鳥敖翔有墊底飛

第六場三班1000米：「和氣生財」昨日（20日）開飛大熱3.6倍W，曾經落過3倍，現時落到上2.8倍，位置昨日3點熱到只得1.3倍，現時1.6倍。

此駒WP票數好重，又喺蘇偉賢馬房，賽前試閘一放到底有態，不過今場排檔較外，同場快馬多，會比較難跑，太熱就要三思。

講多飛就一定喺初出嘅「電路七號」，開飛10倍W，落過最熱7.4倍，現時輕輕落到7.3倍，睇飛就有信心一出即勝，位置2.6倍都落咗飛。

此駒試過谷閘一放到底，今仗排好檔，告仔用梁家俊博你唔信。

「小鳥敖翔」實而不華，今仗排黄金一檔有利放頭跑法。

呢匹馬昨日開飛10倍，現時回到14倍W，有墊底飛呀，騎師今季尚未開齋，要把握機會。

「富高八斗」初跑谷草，隔晚票數都唔弱，昨日開飛7.2倍W，到現時落到4.7倍，但位置1.8倍就信心不足，今仗排外檔難跑，最多第四。

提供：3電路七號、4小鳥敖翔、5和氣生財、1帖木兒

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